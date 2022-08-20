Серпень, 20 в 18:25

Збройні сили України можуть розпочати контрнаступальні дії ближче до кінця серпня цього року. Зараз відбувається накопичення резервів.

Про це розповів в ефірі телемарафону FreeДОМ військовий експерт Олег Жданов.

Він зазначив із посиланням на британську розвідку, що українська армія збила наступальний потенціал військ РФ, проте ще не накопичила власного. Тож контрнаступ залежатиме від можливостей ЗСУ накопичити резерви.

Зараз дивляться

– Зброя надходить, це добре, щоправда ми не можемо оцінити, в яких об’ємах. І тепер необхідно сумістити озброєння, що надходить, та наш особовий склад. Коли ми матимемо цей симбіоз, тоді говоритимемо про контрнаступ. Думаю, що найближчого тижня ми навряд чи щось побачимо. Швидше за все ми збиратимемо сили та резерви. Але десь ближче до кінця місяця цілком можливо, що ЗСУ можуть здійснити спроби початку контрнаступальних дій, або контрнаступу на якомусь із напрямків, – наголосив Жданов.

Експерт також поінформував, що наступальний потенціал ворога знижується. Зараз російська армія пробує наступати на двох напрямках: Авдіївському та Бахмутському. Проте за останню добу окупанти не змогли просунутися, а всі їхні спроби штурму були відбиті. Підрозділи РФ зазнали втрат і повернулися на початкові позиції.

Жданов додав, що інколи ворог також намагається просуватися на Харківському напрямку.

– На сьогодні навіть батальйонно-тактичні групи (РФ, – Ред.) вже не йдуть в атаки. Йдуть в атаку максимум ротні підрозділи чи диверсійно-розвідувальні групи чисельністю від 20 до 30 осіб. Тож масштаби навіть наступальних дій зменшуються, – пояснив експерт.

На думку голови військової розвідки Великої Британії, генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла, до кінця року не варто очікувати на вирішальний перелом ситуації на Півдні України, хоча контратаки і контрнаступи можуть відбуватися.