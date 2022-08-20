Август, 20 в 12:00

Российские войска понесли значительные потери в полномасштабной войне против Украины и в ближайшей перспективе уже не способны переходить в активное наступление.

Об этом рассказал в эфире Радио НВ глава правления Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные ликвидировали уже около 45 тыс. оккупантов. По словам Загороднюка, это очень много для любой войны XXI века.

Сейчас смотрят

– Тем более это много для такой страны, как Россия, которая заявляла на весь мир о своей непобедимости, что она “вторая армия в мире”. Эти потери говорят о том, что практического опыта войны против сильного противника у РФ нет, а Украина гораздо лучше была подготовлена к этой войне, чем считалось Россией и западным миром, – отметил Загороднюк.

Он обратил внимание на то, что, кроме убитых, есть еще и значительное количество раненых военнослужащих РФ в приблизительном соотношении 1:3. Большая часть раненых уже не вернется на фронт.

Загороднюк подчеркнул, что в этой ситуации можно говорить об обезвреживании огромной части войск РФ – до трети группировки, которая готовилась для полномасштабного вторжения в Украину.

Экс-министр объяснил, что РФ пытается поддерживать то же количество личного состава наступательных военных подразделений, что и в начале вторжения (в районе 150 тыс. человек). Ряды российской армии пополняют с помощью скрытой мобилизации, подписания новых контрактов, перевода срочников на контракты, набора наемников из ЧВК Вагнера.

– У них как было 150 тыс. (военных, – Ред.), так и остается. Понятно, что большая часть уже либо погибшие, либо раненые, либо уехали по другим причинам, либо взяты в плен. Большая часть из них уже не участвует (в боевых действиях, – Ред.). Но значительная часть еще продолжает воевать. Также они посылают новый личный состав, – рассказал Загороднюк.

Читайте Глава британской разведки озвучил прогноз на ближайшие месяцы войны в Украине

Он уточнил, что в этой ситуации армия РФ сможет поддерживать ту же интенсивность боевых действий, которая есть сейчас, еще достаточно долго из-за значительных мобилизационных ресурсов.

Однако на активные наступательные действия российские оккупанты уже не способны. Это, в частности, следствие интенсивных ударов ВСУ по логистике врага, складам военной техники и боеприпасов, командным пунктам.

Эти удары очень сильно снижают способность войск РФ наступать.

– Смогут ли они поддерживать ту же интенсивность боевых действий, которая сейчас? Да, смогут. Сейчас у них есть личный состав для поддержания той же интенсивности, которую мы видим. Смогут ли они существенно повысить ее и перейти в какие-то новые наступательные действия? По нашему мнению, нет. Уже не смогут… Поэтому прогноз для них сейчас негативный. Они не смогут предпринимать активных наступательных действий в обозримой перспективе. И как-то существенно увеличить, например вдвое, присутствие им не удастся, — заявил Загороднюк.

Он уточнил, что органы военного управления в РФ не способны, например, одновременно мобилизовать полмиллиона человек. Прежде всего нет достаточного количества офицеров, которые могли бы их подготовить.