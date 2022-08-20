Потери армии РФ огромны, она не способна вести активные наступательные действия – Загороднюк
Российские войска понесли значительные потери в полномасштабной войне против Украины и в ближайшей перспективе уже не способны переходить в активное наступление.
Об этом рассказал в эфире Радио НВ глава правления Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные ликвидировали уже около 45 тыс. оккупантов. По словам Загороднюка, это очень много для любой войны XXI века.
– Тем более это много для такой страны, как Россия, которая заявляла на весь мир о своей непобедимости, что она “вторая армия в мире”. Эти потери говорят о том, что практического опыта войны против сильного противника у РФ нет, а Украина гораздо лучше была подготовлена к этой войне, чем считалось Россией и западным миром, – отметил Загороднюк.
Он обратил внимание на то, что, кроме убитых, есть еще и значительное количество раненых военнослужащих РФ в приблизительном соотношении 1:3. Большая часть раненых уже не вернется на фронт.
Загороднюк подчеркнул, что в этой ситуации можно говорить об обезвреживании огромной части войск РФ – до трети группировки, которая готовилась для полномасштабного вторжения в Украину.
Экс-министр объяснил, что РФ пытается поддерживать то же количество личного состава наступательных военных подразделений, что и в начале вторжения (в районе 150 тыс. человек). Ряды российской армии пополняют с помощью скрытой мобилизации, подписания новых контрактов, перевода срочников на контракты, набора наемников из ЧВК Вагнера.
– У них как было 150 тыс. (военных, – Ред.), так и остается. Понятно, что большая часть уже либо погибшие, либо раненые, либо уехали по другим причинам, либо взяты в плен. Большая часть из них уже не участвует (в боевых действиях, – Ред.). Но значительная часть еще продолжает воевать. Также они посылают новый личный состав, – рассказал Загороднюк.
Он уточнил, что в этой ситуации армия РФ сможет поддерживать ту же интенсивность боевых действий, которая есть сейчас, еще достаточно долго из-за значительных мобилизационных ресурсов.
Однако на активные наступательные действия российские оккупанты уже не способны. Это, в частности, следствие интенсивных ударов ВСУ по логистике врага, складам военной техники и боеприпасов, командным пунктам.
Эти удары очень сильно снижают способность войск РФ наступать.
– Смогут ли они поддерживать ту же интенсивность боевых действий, которая сейчас? Да, смогут. Сейчас у них есть личный состав для поддержания той же интенсивности, которую мы видим. Смогут ли они существенно повысить ее и перейти в какие-то новые наступательные действия? По нашему мнению, нет. Уже не смогут… Поэтому прогноз для них сейчас негативный. Они не смогут предпринимать активных наступательных действий в обозримой перспективе. И как-то существенно увеличить, например вдвое, присутствие им не удастся, — заявил Загороднюк.
Он уточнил, что органы военного управления в РФ не способны, например, одновременно мобилизовать полмиллиона человек. Прежде всего нет достаточного количества офицеров, которые могли бы их подготовить.