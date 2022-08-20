Серпень, 20 в 12:00

Російські війська зазнали значних втрат у повномасштабній війні проти України і в найближчій перспективі вже не здатні переходити в активний наступ.

Про це розповів в ефірі Радіо НВ голова правління Центру оборонних стратегій і колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові ліквідували вже майже 45 тис. окупантів. За словами Загороднюка, це дуже багато для будь-якої війни XXI століття.

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– Тим більше це багато для такої країни як Росія, яка заявляла на весь світ про свою непереможність, що вона “друга армія у світі”. Ці втрати говорять про те, що практичного досвіду війни проти сильного противника у РФ немає, а Україна набагато краще була підготовлена до цієї війни, ніж вважалося Росією та західним світом, – зазначив Загороднюк.

Він звернув увагу на те, що, окрім вбитих, є ще й значна кількість поранених військовослужбовців РФ у приблизному співвідношенні 1:3. В більша частина поранених вже не повернуться на фронт.

Загороднюк наголосив, що в цій ситуації можна говорити про знешкодження величезної частини військ РФ – до третини угруповання, яке готувалося для повномасштабного вторгнення в Україну.

Ексміністр пояснив, що РФ намагається підтримувати ту ж кількість особового складу наступальних військових підрозділів, що й на початку вторгнення (в районі 150 тис. осіб). Лави російської армії поповнюють за допомогою прихованої мобілізації, підписання нових контрактів, переведення строковиків на контракти, набору найманців з ПВК Вагнера.

– У них як було 150 тис. (військових, – Ред.), так і залишається. Зрозуміло, що велика частина вже або загиблі, або поранені, або поїхали з інших причин, чи взяті в полон. Більша частина з них уже не бере участі (у бойових діях, – Ред.). Але суттєва частина ще продовжує воювати. Також вони посилають новий особовий склад, – розповів Загороднюк.

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Він уточнив, що в цій ситуації армія РФ зможе підтримувати ту ж інтенсивність бойових дій, яка є зараз, ще досить довго через значні мобілізаційні ресурси.

Однак на активні наступальні дії російські окупанти вже не спроможні. Це, зокрема, наслідок інтенсивних ударів ЗСУ по логістиці ворога, складах військової техніки та боєприпасів, командних пунктах.

Ці удари дуже сильно знижують спроможність військ РФ наступати.

– Чи зможуть вони підтримувати ту ж інтенсивність бойових дій, яка є наразі? Так, зможуть. Зараз у них є особовий склад для підтримки тієї ж інтенсивності, яку ми бачимо. Чи зможуть вони суттєво підвищити її і перейти в якісь нові наступальні дії? На нашу думку, ні. Вже не зможуть… Тому прогноз для них зараз негативний. Вони не зможуть робити активних наступальних дій в осяжній перспективі. І якось суттєво збільшити, приміром, удвічі присутність їм не вдасться, – заявив Загороднюк.

Він уточнив, що органи військового управління в РФ не здатні, наприклад, одночасно мобілізувати пів мільйона людей. Перш за все немає достатньої кількості офіцерів, які б могли їх підготувати.