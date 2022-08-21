Август, 21 в 18:24

После полномасштабного вторжения России в Украину западные государства ввели против РФ серьезные санкции, а население стран Запада пыталось помочь украинцам поддерживая беженцев, передавая благотворительные взносы и проводя протесты против российского вторжения.

Первоначальный блицкриг России провалился, уступив место более медленной войне на истощение на юге Украины. И несмотря на то, что сейчас идут позиционные бои, ситуация остается не менее тяжелой. При этом демократическим правительствам, возможно, будет труднее убедить в этом свое население, поскольку они борются со стремительным ростом цен на энергоносители и продукты питания.

Американское издание Bloomberg в шести пунктах подбило итоги шести месяцев с момента вторжения РФ, собрав оценки колумнистов со всего мира касательно российско-украинской войны.

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1. Жертвы среди невинных людей ужасны

— Несмотря на то, что худший месяц по числу жертв среди гражданского населения, похоже, позади, сотни украинских гражданских лиц по-прежнему гибнут каждый месяц, и еще больше получают ранения, пишет издание.

По данным Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, наибольшее количество жертв среди гражданского населения было в марте — 3,2 тысячи погибших и 2,4 тысячи раненых. При этом ежемесячно продолжает гибнуть большое количество гражданского населения.

2. Миллионы беженцев рассеяны по всей Европе

До начала войны предполагалось, что от одного до пяти млн беженцев смогут покинуть Украину.

— Этот прогноз оказался слишком консервативным. В настоящее время в Европе насчитывается около 6,7 млн зарегистрированных беженцев, не считая тех, кто вернулся домой, пишет издание.

При этом — УВКПЧ ООН зафиксировало около 11 млн пересечений границы из Украины и 4,7 миллиона пересечений границы обратно в страну.

При этом более 6 миллионов зарегистрированных беженцев из Украины остаются разбросаны по всей Европе.

3. Глобальная поддержка Украины ослабевает

— Ужасы, разворачивающиеся в Украине, объединили демократический мир и его общественность, — пишет издание.

В Великобритании украинские флаги все еще развеваются в знак поддержки, а западные правительства направили в Украину миллиарды долларов в виде военной, гуманитарной и финансовой помощи и ввели санкции против президента РФ Владимира Путина и его пособников.

— Но это не остановило кровопролитие, и, как отмечают редакторы, общественная поддержка будет ослабевать, чем дольше затянется война, особенно когда страны будут бороться с проблемами внутри страны, такими как растущий уровень поддержания жизни, — пишет Bloomberg.

В ходе опроса, проведенного службами ECFR, Datapraxis и YouGov в мае в 10 европейских странах, 42% респондентов заявили, что их правительства уделяют слишком много внимания Украине по сравнению с проблемами внутри страны.

4. Путин выигрывает энергетическую битву

Издание признает, что, конечно же, многие проблемы Европы исходят от того же врага, что и проблемы Украины: Владимира Путина. В то время как он посылает бомбы в Украину, он также успешно использует оружие для поставок энергоносителей.

— Перспективы энергетических рынков довольно мрачные, — отмечает Bloomberg.

Обозреватель Bloomberg, освещающий вопросы энергетики и сырьевых товаров Хавьер Блас пишет, что, независимо от того, какой индикатор используется, Путин выигрывает энергетическую битву.

— Россия по-прежнему ежедневно зарабатывает сотни миллионов долларов на продаже нефти, чтобы финансировать вторжение. Это означает, что она может позволить себе отказаться от доходов от продажи природного газа и оказать еще большее давление на Берлин, Париж и Лондон, которые готовятся к массовому повышению цен на энергоносители и их нехватке, — приводит издание оценку обозревателя.

При этом за последние шесть месяцев базовая цена на электроэнергию в Германии взлетела до рекордно высокого уровня и не подает признаков замедления.

— Германия проделала хорошую работу по заполнению своих запасов газа, и теперь цель заполнить их на 95% к ноябрю выглядит вполне достижимой, — отмечает Bloomberg.

Однако другой обозреватель издания по вопросам нефтяной стратегии Джулиан Ли считает, что риск холодной и темной зимы, с отключениями электричества, остается вполне реальным для многих на континенте.

— Это потому, что физическая доступность — лишь одна часть уравнения, другая часть — цена, а она становится все более жесткой. Косово уже вводит отключения электроэнергии после того, как у его дистрибьютора закончились деньги на импорт электроэнергии из Албании. В течение следующих шести месяцев, вероятно, мы увидим, как другие страны последуют этому примеру — Великобритания уже планирует отключения электроэнергии в январе, — приводит оценку Джулиана Ли Bloomberg.

5. Швейцария сохраняет нейтралитет, и это хорошо

Bloomberg отмечает, что действия демократических стран против российских злодеяний вызывает неловкий вопрос о Швейцарии.

Издание пишет, что нейтралитет был частью национальной идентичности Швейцарии на протяжении веков, но может ли она продолжать оставаться нейтральной и утверждать, что придерживается демократических и гуманитарных ценностей перед лицом этого вторжения? Колумнист Bloomberg, освещающий европейскую политику Андреас Клут считает, что должна.

— В конце концов, мир должен быть заключен, а для этого необходимо действительно нейтральное место. Женевское озеро в настоящее время является лучшим вариантом, который у нас есть, — отмечает издание.

6. Следующие шесть месяцев будут сильно отличаться от первых шести

— Что же дальше? С точки зрения военных действий, Хэл Брандс (обозреватель Bloomberg и член Совета по внешней политике Госдепа США, — Ред.) в начале месяца писал, что война вступает в решающую третью фазу. Напомним, что первой фазой был неудачный блицкриг России, а второй — попытка Москвы захватить весь Донбасс вдоль границы. Третья фаза будет включать украинское контрнаступление на юге, — пишет издание.

По мнению колумнистов Bloomberg, если Украина сможет отвоевать достаточно территории, время будет на украинской стороне. И это будет не только тактический эффект, но и психологический.

При этом издание отмечает, что Владимир Путин, который “уже полгода настолько сосредоточен на переосмыслении прошлого и выживании в настоящем”, все же забывает о будущем. Американское информагенство признает, что пока что Путину удается сохранять общественную поддержку внутри России.

— В основном это происходит потому, что русские не ожидают, что им придется заплатить за эту войну. Но неизбежно, что реальность в конце концов укусит… причем сильно, — говорит обозреватель Bloomberg и член редакционного совета, освещающая вопросы внешней политики Клара Феррейра Маркес.

Издание считает, что Россию ожидает будущее, состоящее из некачественных товаров с низкими стандартами безопасности, мизерных прямых иностранных инвестиций и снижающихся реальных доходов.

— Это не похоже на конец Советского Союза, если он действительно когда-нибудь закончился. Сам Союз может прекратить свое существование, но война — это лишь последняя и худшая из его предсмертных мук, — пишет издание.

Хэл Брандс объясняет, что провозглашение Украиной независимости в 1991 году способствовало первоначальному распаду Советского режима.

— Символично, к сожалению, что сегодня Украина находится в центре отчаянной попытки Путина вновь утвердить российское господство, — пишет Bloomberg.

Издание резюмирует, что сейчас можно с уверенностью сказать, что последние шесть месяцев неизмеримо изменили бесчисленные человеческие судьбы и мировой порядок. При этом колумнисты Bloomberg уверены, что следующие шесть месяцев попытаются сделать то же самое.