Серпень, 21 в 18:24

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави запровадили проти РФ серйозні санкції, а населення країн Заходу намагалося допомогти українцям підтримувати біженців, передаючи благодійні внески та протестуючи проти російського вторгнення.

Початковий бліцкриг Росії провалився, поступившись місцем більш повільній війні на виснаження на півдні України. І попри те, що зараз йдуть позиційні бої, ситуація залишається не менш тяжкою. При цьому демократичним урядам, можливо, буде важче переконати у цьому своє населення, оскільки вони борються зі стрімким зростанням цін на енергоносії та продукти харчування.

Американське видання Bloomberg у шести пунктах підбило підсумки шести місяців з моменту вторгнення РФ, зібравши оцінки колумністів з усього світу щодо російсько-української війни.

Зараз дивляться

1. Жертви серед невинних людей жахливі

– Попри те, що найгірший місяць за кількістю жертв серед цивільного населення, схоже, позаду, сотні українських цивільних осіб, як і раніше, гинуть щомісяця, і ще більше зазнають поранень, пише видання.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, найбільша кількість жертв серед цивільного населення була у березні – 3,2 тисячі загиблих та 2,4 тисячі поранених. При цьому щомісячно продовжує гинути велика кількість цивільного населення.

2. Мільйони біженців розпорошені по всій Європі

До початку війни передбачалося, що від одного до п’яти мільйонів біженців зможуть залишити Україну.

– Цей прогноз виявився надто консервативним. В даний час у Європі налічується близько 6,7 млн ​​зареєстрованих біженців, не рахуючи тих, хто повернувся додому, пише видання.

При цьому УВКПЛ ООН зафіксувало близько 11 млн перетинів кордону з України та 4,7 мільйона перетинів кордону назад до країни.

При цьому понад 6 мільйонів зареєстрованих біженців з України залишаються розкиданими по всій Європі.

3. Глобальна підтримка України слабшає

– Жахи, що розгортаються в Україні, об’єднали демократичний світ та його громадськість, – пише видання.

У Великій Британії українські прапори все ще майорять на знак підтримки, а західні уряди направили в Україну мільярди доларів у вигляді військової, гуманітарної та фінансової допомоги та ввели санкції проти президента РФ Володимира Путіна та його посібників.

– Але це не зупинило кровопролиття, і, як зазначають редактори, громадська підтримка слабшатиме, чим довше затягнеться війна, особливо коли країни боротимуться з проблемами всередині країни, такими як рівень підтримання життя, що росте, – пише Bloomberg.

У ході опитування, проведеного службами ECFR, Datapraxis та YouGov у травні в 10 європейських країнах, 42% респондентів заявили, що їхні уряди приділяють надто багато уваги Україні, порівняно з проблемами всередині країни.

4. Путін виграє енергетичну битву

Видання визнає, що, звичайно, багато проблем Європи походять від того ж ворога, що й проблеми України: Володимира Путіна. У той час, як він посилає бомби в Україну, він також успішно використовує зброю для постачання енергоносіїв.

– Перспективи енергетичних ринків є досить похмурими, – зазначає Bloomberg.

Оглядач Bloomberg, який висвітлює питання енергетики та сировинних товарів Хав’єр Блас, пише, що, незалежно від того, який індикатор використовується, Путін виграє енергетичну битву.

– Росія, як і раніше, щодня заробляє сотні мільйонів доларів на продажу нафти, щоб фінансувати вторгнення. Це означає, що вона може дозволити собі відмовитися від доходів від продажу природного газу і чинити ще більший тиск на Берлін, Париж і Лондон, які готуються до масового підвищення цін на енергоносії та їх нестачі, – наводить видання оцінку оглядача.

За останні шість місяців базова ціна на електроенергію в Німеччині злетіла до рекордно високого рівня і не подає ознак уповільнення.

– Німеччина проробила хорошу роботу із заповнення своїх запасів газу, і тепер мета заповнити їх на 95% до листопада виглядає цілком досяжною, – зазначає Bloomberg.

Однак інший оглядач видання з питань нафтової стратегії Джуліан Лі вважає, що ризик холодної та темної зими, з відключеннями електрики, залишається реальним для багатьох на континенті.

– Це тому, що фізична доступність – лише одна частина рівняння, інша частина – ціна, а вона стає дедалі жорсткішою. Косово вже запроваджує відключення електроенергії після того, як у його дистриб’ютора закінчилися гроші на імпорт електроенергії з Албанії. Протягом наступних шести місяців, ймовірно, ми побачимо, як інші країни наслідуватимуть цей приклад – Великобританія вже планує відключення електроенергії в січні, – наводить оцінку Джуліана Лі Bloomberg.

5. Швейцарія зберігає нейтралітет, і це добре

Bloomberg зазначає, що дії демократичних країн проти російських злочинів викликає незручне питання Швейцарії.

Видання пише, що нейтралітет був частиною національної ідентичності Швейцарії протягом століть, але чи може вона продовжувати залишатися нейтральною і стверджувати, що дотримується демократичних та гуманітарних цінностей перед цим вторгненням? Колумніст Bloomberg, який висвітлює європейську політику Андреас Клут вважає, що має.

– Зрештою, світ має бути укладений, а для цього потрібне справді нейтральне місце. Женевське озеро наразі є найкращим варіантом, який у нас є, – зазначає видання.

6. Наступні шість місяців сильно відрізнятимуться від перших шести

– Що ж далі? З погляду воєнних дій, Хел Брандс (оглядач Bloomberg і член Ради із зовнішньої політики Держдепу США, – Ред.) на початку місяця писав, що війна входить у вирішальну третю фазу. Нагадаємо, що першою фазою був невдалий бліцкриг Росії, а другою – спроба Москви захопити весь Донбас уздовж кордону. Третя фаза включатиме український контрнаступ на півдні, – пише видання.

На думку колумністів Bloomberg, якщо Україна зможе відвоювати достатню територію, тоді час буде на українському боці. І це буде не лише тактичний ефект, а й психологічний.

При цьому видання зазначає, що Володимир Путін, який “вже пів року настільки зосереджений на переосмисленні минулого і виживання в сьогоденні”, що забуває про майбутнє. Американське інформагенство визнає, що поки що Путіну вдається зберігати громадську підтримку всередині Росії.

– Здебільшого це відбувається тому, що росіяни не очікують, що їм доведеться заплатити за цю війну. Але неминуче, що реальність врешті-решт вкусить… причому сильно, – каже оглядач Bloomberg і член редакційної ради, яка висвітлює питання зовнішньої політики Клара Феррейра Маркес.

Видання вважає, що на Росію очікує майбутнє, що складається з неякісних товарів з низькими стандартами безпеки, мізерних прямих іноземних інвестицій і реального падіння доходів.

– Це не схоже на кінець Радянського Союзу, якщо він справді колись закінчився. Сам Союз може припинити своє існування, але війна – це лише остання і найгірша з його передсмертних мук, – пише видання.

Хел Брандс пояснює, що проголошення Україною незалежності 1991 року сприяло початковому розпаду Радянського режиму.

– Символічно, на жаль, сьогодні Україна перебуває в центрі відчайдушної спроби Путіна знову затвердити російське панування, – пише Bloomberg.

Видання резюмує, що зараз можна з упевненістю сказати, що останні шість місяців незмірно змінили численні людські долі та світовий лад. При цьому колумністи Bloomberg упевнені, що наступні шість місяців спробують зробити те саме.