РФ обстріляла Харків двічі за кілька годин

Серпень, 22 в 6:23

О 02:49 22 серпня російські військові знову завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

По інфрастуктурному об’єкту росіяни поцілили з боку Бєлгорода.

– Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 02:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об’єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю, – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За словами мера міста, на місці обстрілу спалахнула невелика пожежа.

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Інформації про постраждалих немає.

Київський район Харкова потрапив під обстріл російських військ і після 21.00 21 серпня.

Ігор Терехов повідомив про три прильоти та пожежі в приватному будинку та нежитловому обʼєкті.

Під час обстрілу Харкова 21 серпня постраждала одна людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Терехов