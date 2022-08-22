Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ обстріляла Харків двічі за кілька годин

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ обстріляла Харків двічі за кілька годин
Фото: Держприкордонслужба

О 02:49 22 серпня російські військові знову завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

По інфрастуктурному об’єкту росіяни поцілили з боку Бєлгорода.

– Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 02:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об’єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю, – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За словами мера міста, на місці обстрілу спалахнула невелика пожежа.

Зараз дивляться

Інформації про постраждалих немає.

Київський район Харкова потрапив під обстріл російських військ і після 21.00 21 серпня.

Ігор Терехов повідомив про три прильоти та пожежі в приватному будинку та нежитловому обʼєкті.

Під час обстрілу Харкова 21 серпня постраждала одна людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Терехов

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка