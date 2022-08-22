РФ обстріляла Харків двічі за кілька годин
О 02:49 22 серпня російські військові знову завдали ракетного удару по Київському району Харкова.
По інфрастуктурному об’єкту росіяни поцілили з боку Бєлгорода.
– Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 02:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об’єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю, – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За словами мера міста, на місці обстрілу спалахнула невелика пожежа.
Інформації про постраждалих немає.
Київський район Харкова потрапив під обстріл російських військ і після 21.00 21 серпня.
Ігор Терехов повідомив про три прильоти та пожежі в приватному будинку та нежитловому обʼєкті.
Під час обстрілу Харкова 21 серпня постраждала одна людина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ігор Терехов