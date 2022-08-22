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Факти / Україна

У розвідки немає інформації, що будуть провокації з боку РФ на День Незалежності – МВС

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
парад рос техніки на Хрещатику
Фото: Факти ICTV

В української розвідки поки що немає підтвердженої інформації про наміри росіян здійснити масштабні провокації на День Незалежності. Водночас треба бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

— Дані нашої розвідки говорять, що поки у нас немає інформації, що дійсно будуть провокації з боку Росії. Мається на увазі обстріли чи столиці, чи прибережних (територій, – Ред.). Але ми, звичайно, маємо бути готові до будь-яких випадків.

Зараз наша робота сконцентрована на заходах, де буде велике скупчення людей, зокрема на Хрещатику, де відбувається парад знищеної російської техніки, – зазначив він.

За його словами, правоохоронці 24 серпня працюватимуть у посиленому режимі. Безпосередньо у Києві на Хрещатику буде посилена перевірка, зокрема документів.

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Провокації у ці дні можуть бути різними, тому Смірнов радить не відвідувати місця великого скупчення людей.

Радник міністра закликав особливо не нехтувати в найближчі дні сигналами повітряної тривоги.

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