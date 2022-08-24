Серпень, 23 в 21:05

У російській армії після трьох місяців з моменту повномасштабного вторгнення в Україну почалася деградація, яку не може покрити економіка Росії.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телемарафону FreeДом.

– Дійсно, вони розраховували на коротку переможну війну, щось на кшталт грузинського сценарію. Зіткнувшись із затяжною війною їх сил вистачило на три місяці. Ось уже у травні темпи наступу почали падати, сьогодні Російська Федерація, і про це можна впевнено сказати, тупцює на місці… За місяць лінія фронту практично не змінилася. Найбільше досягнення це 10 кілометрів просування за 35 діб у напрямку Бахмута. І все на цьому, – сказав він.

Олег Жданов додав, що зараз у Росії “починає поступово деградувати” піхота (маючи на увазі процес навчання піхотинців), деградація в плані військової техніки, знятої з довгострокового зберігання, а також регрес системного військового управління.

Зараз дивляться

– Вони зазнають величезних втрат, припустимо, ланки молодших командирів – батальйон, взвод, рота – там практично кадрового складу вже не залишилося. Там керують в основному призначені з числа найбільш кмітливих, досвідчених бійців. Там йде повна деградація армії та нездатність економіки Росії сьогодні забезпечити цю армію в повному обсязі або хоча б у рамках потреб, – зазначає він.

При цьому військовий експерт вважає, що Україна має зворотний процес, коли проходить навчання українських військових у країнах Заходу, а ЗСУ регулярно поповнюються західним озброєнням.

Олег Жданов також наголосив на неможливості російських сил відкрити якийсь “другий фронт” через відсутність кількості військ.

– Чим відкривати другий фронт? Де військо? Так, вони сформували там резервний корпус 15 тис. чоловік, він знаходиться в Нижегородській області. 15 тисяч людей, щоб перекинути з технікою та озброєнням… Це близько 30 військових ешелонів, вони його місяць перевозитимуть. Добре, якщо перевезуть вони його, це може змінити ситуацію на окремо взятому напрямку, але ніяк не другий фронт, – сказав він.

Військовий експерт наголосив, що ЗСУ, що головним досягненням цих шести місяців війни є те, що “ми сьогодні відзначаємо день нашого прапора синьо-жовтого, прапора незалежної України з її новітньої історії, і завтра відзначатимемо День Незалежності нашої держави”.

Раніше військовий експерт Жданов заявив, що не згоден із припущенням, що звільнення Херсона відбудеться глибокої осені або до Нового року.