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Российская Федерация может совершить повторное полномасштабное нападение на украинцев. Вероятнее всего российская армия уже готовится к новому вторжению в Украину.

Стягивание ракетных сил к границам может свидетельствовать о приближении массированных ударов на День Независимости Украины, а также стать частью большого повторного наступления.