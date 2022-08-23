День государственного флага и обстрелы Харькова: что происходит на 181 сутки войны (онлайн)
Вечерний “хлопок”: в Севастополе и Балаклаве прогремела серия взрывов.
Оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС: повреждены резервные трансформаторы станции.
Зеленский подписал закон об обязательных бомбоубежищах в новостройках.
Первый документ, направленный на обеспечение международных гарантий безопасности Украины, может появиться ориентировочно 29-30 августа.
На День Независимости в Харькове не будет курсировать наземный общественный транспорт.
После ввоза больших объемов топлива на ЗАЭС ВС РФ тайно размещают там военную технику.
Российская Федерация может совершить повторное полномасштабное нападение на украинцев. Вероятнее всего российская армия уже готовится к новому вторжению в Украину.
Стягивание ракетных сил к границам может свидетельствовать о приближении массированных ударов на День Независимости Украины, а также стать частью большого повторного наступления.
Главное управление разведки Минобороны Украины призвало граждан быть особенно внимательными на День Независимости, поскольку российские власти “помешаны на датах”.
Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Он призвал на 24 августа быть особенно аккуратными.
– Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично было бы перестраховаться и быть готовыми к тому, что на День Независимости будут атаки, — заявил он.
Новости войны:
Вечерний “хлопок”: в Севастополе и Балаклаве прогремела серия взрывов.
Оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС: повреждены резервные трансформаторы станции.
Новости Украины:
Зеленский подписал закон об обязательных бомбоубежищах в новостройках.
Первый документ, направленный на обеспечение международных гарантий безопасности Украины, может появиться ориентировочно 29-30 августа.
На День Независимости в Харькове не будет курсировать наземный общественный транспорт.
После ввоза больших объемов топлива на ЗАЭС ВС РФ тайно размещают там военную технику, сообщает разведка.
Международные новости:
ЕС планирует начать масштабную миссию по подготовке украинских военных.
США против полного запрета на выдачу виз россиянам.
США передадут Украине 10 дронов-камикадзе Switchblade 600, сообщает Пентагон.
Правительство Финляндии обнародовало результаты теста на наркотики премьера Санны Марин: тест отрицательный.
Посольство Ирландии в Украине, работавшее дистанционно с начала полномасштабного вторжения России, возобновляет работу в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.
Комментируя возобновление работы посольства, Ковени назвал его приоритетом “возобновление и развитие сети контактов с украинскими чиновниками для лучшего информирования о предоставлении Ирландией помощи правительству и народу Украины”.
Here are today’s control-of-terrain maps for #Russia‘s invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar and @criticalthreats. pic.twitter.com/wq6sT6SJQF
— ISW (@TheStudyofWar) August 22, 2022
Министерство обороны Германии отклонило предложение депутатов Бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. В Бундесвере заявили, что в сложившейся ситуации Германия не может пойти на такие риски.
— Мы должны быть готовыми к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО, — отметил представитель военного ведомства Германии.
В Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он отметил, что “это большой интенсивности война, большой интенсивности война не бывает только в одну сторону”. По его словам, российские оккупанты думали, что “могут зайти, здесь безнаказанно вести себя, уничтожать наших людей”. Подоляк подчеркнул, что при такой интенсивности войны все будет только увеличиваться.
– Я имею в виду, что обратная реакция будет увеличиваться не только на территории Крыма, а по всем оккупированным местам, где сегодня находится российская армия, – уточнил Подоляк.
Он считает, что российские оккупанты были психологически не готовы к тому, что сегодня происходит в Крыму или в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях.