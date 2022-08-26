Август, 25 в 23:27

Внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, сколько вражеских складов боеприпасов за два месяца уничтожили ВСУ, и что за каждый удар по украинскому городу россияне ответят.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

— С 28 июня по 23 августа Вооруженные сили Украины уничтожили 154 склада боеприпасов, 91 базу хранения вооружения и военной техники, четыре казармы с личным составом, четыре нефтебазы, восемь командных пунктов и пять штабов уровнем повыше, — сказал Арестович.

По его словам, все вышеперечисленное — это так наши вооруженные сили поквитались за Харьков, Никополь, Киев, за все города, которые оказались под ударами РФ.

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Арестович предположил, что если на каждый уничтоженный объект добавить хотя бы по 10 человек военных, то выходит, что ВСУ ликвидировали около 3 тыс. личного состава армии РФ.

— Не исключено, что скоро в Крым полетят ракеты и бомбы с надписью: Это вам за Чаплино, — говорит Алексей Арестович.

Ранее Арестович рассказал, что Антоновский мост, соединяющий оккупированный Херсон с левым берегом, после ударов ВСУ находится в очень плохом состоянии. А что касается Крымского моста, то по нему можно ударить только тактическим ядерным оружием.