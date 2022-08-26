Серпень, 25 в 23:27

Позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, скільки ворожих складів боєприпасів за два місяці знищили ЗСУ, і що за кожен удар по українському місту росіяни дадуть відповідь.

Про це він сказав у ефірі Фейгін LIVE.

– З 28 червня по 23 серпня Збройні сили України знищили 154 склади боєприпасів, 91 базу зберігання озброєння та військової техніки, чотири казарми з особовим складом, чотири нафтобази, вісім командних пунктів та п’ять штабів вищого рівня, – сказав Арестович.

За його словами, все перераховане вище – це так наші збройні сили поквиталися за Харків, Нікополь, Київ, за всі міста, які опинилися під ударами РФ.

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Арестович припустив, що якщо на кожен знищений об’єкт додати хоча б по 10 осіб військових, то виходить, що ЗСУ ліквідували близько 3 тис. особового складу армії РФ.

– Не виключено, що скоро до Криму полетять ракети та бомби з написом: Це вам за Чаплине, – каже Олексій Арестович.

Раніше Арестович розповів, що Антонівський міст, який з’єднує окупований Херсон із лівим берегом, після ударів ЗСУ перебуває в дуже поганому стані. А щодо Кримського мосту, то по ньому можна вдарити лише тактичною ядерною зброєю.