Серпень, 26 в 12:57

Українська розвідка перехопила телефонну розмову бойовика терористичного формування “ДНР” та його дружини про вибухи на військових складах окупантів.

Аудіоперехоплення оприлюднено на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

Судячи з розмови, путінські солдати активно обговорюють удари Збройних сил України по ворожих складах з озброєнням та боєприпасами.

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Зокрема, дружина бойовика розповіла про один із таких ударів, внаслідок якого боєприпаси детонували близько чотирьох годин. Вона звернула увагу на те, що українські військові чітко розуміли, куди потрібно наносити удар, і дуже влучно поцілили.

– О 4:00 ранку влучили в склад БК між Ашаном та Метро. Це з правого боку, трохи нижче траси. Там же ангари стояли якийсь час, а тепер там увесь час був склад БК, там купа військових машин… Коротше, детонувало до 8:00 ранку. Там кілька прильотів було, з чотири, напевно. Ну чітко били, прямо знали, куди б’ють, – розповіла вона.

Її чоловік-бойовик погодився, що ЗСУ “знали, куди б’ють”.

Напередодні позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що Збройні сили України за два місяці (з 28 червня по 23 серпня) знищили 154 ворожі склади боєприпасів, 91 базу зберігання озброєння та військової техніки, чотири казарми з особовим складом, чотири нафтобази, вісім командних пунктів, а також п’ять штабів вищого рівня. Арестович запевнив, що за кожен удар по українському місту росіяни отримають відповідь.

Раніше радник керівника ОПУ Михайло Подоляк пояснював, що військова стратегія України полягає в знищенні матеріально-технічного забезпечення окупантів та створенні хаосу в лавах армії РФ.

Джерело: ГУР Міноборони України