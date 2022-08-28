Аксенов и другие представители оккупационной “власти” вывезли свои семьи из Крыма — Джемилев
Так называемый премьер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов и “спикер госдумы” Владимир Константинов вывезли свои семьи с территории полуострова.
Эту информацию подтвердил лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев.
Он отметил, что после многочисленных взрывов из Крыма выехали и родственники работников ФСБ.
— Настроения на полуострове разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что Аксенов и Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ также вывезли своих людей. Это хороший признак, – подчеркнул Джемилев.
По его словам, крымские татары сохраняют спокойствие и радуются последним событиям, происходящим на полуострове.
— А крымские татары ходят друг к другу в гости и пьют köz-aydın qavesı — “кофе по случаю благоприятного известия”. Ну, а у тех, кто звонит мне, такое настроение: Слава богу, наконец, — подытожил он.
Ранее стало известно, что после взрывов в Крыму россияне срочно эвакуируют свои самолеты и вертолеты в РФ.
В частности, в разведке отметили перемещение не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.
Источник: Крым. Реалии