Аксьонов та інші представники окупаційної “влади” вивезли свої родини з Криму – Джемілєв
Так званий прем’єр тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов і “спікер держдуми” Володимир Константинов вивезли свої родини з території півострова.
Цю інформацію підтвердив лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв.
Він зазначив, що після численних вибухів з Криму виїхали й родичі працівників ФСБ.
– Настрої на півострові різні, звісно. Паніка – ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов та Константинов вивезли свої сім’ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це гарна ознака, – наголосив Джемілєв.
За його словами, кримські татари зберігають спокій та радіють останнім подіям, які відбуваюся на півострові.
– А кримські татари ходять один до одного у гості та п’ють köz-aydın qavesı – “каву з нагоди сприятливої звістки”. Ну, а в тих, хто телефонує мені, такий настрій: Слава богу, нарешті, – підсумував він.
Раніше стало відомо, що після вибухів у Криму росіяни терміново евакуюють свої літаки та гелікоптери до РФ.
Зокрема, у розвідці відзначили переміщення не менше 24 літаків та 14 вертольотів.
Джерело: Крим. Реалії