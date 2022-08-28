Серпень, 28 в 10:42

Так званий прем’єр тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов і “спікер держдуми” Володимир Константинов вивезли свої родини з території півострова.

Цю інформацію підтвердив лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв.

Він зазначив, що після численних вибухів з Криму виїхали й родичі працівників ФСБ.

Зараз дивляться

– Настрої на півострові різні, звісно. Паніка – ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов та Константинов вивезли свої сім’ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це гарна ознака, – наголосив Джемілєв.

За його словами, кримські татари зберігають спокій та радіють останнім подіям, які відбуваюся на півострові.

– А кримські татари ходять один до одного у гості та п’ють köz-aydın qavesı – “каву з нагоди сприятливої ​​звістки”. Ну, а в тих, хто телефонує мені, такий настрій: Слава богу, нарешті, – підсумував він.

Раніше стало відомо, що після вибухів у Криму росіяни терміново евакуюють свої літаки та гелікоптери до РФ.

Зокрема, у розвідці відзначили переміщення не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

Джерело: Крим. Реалії