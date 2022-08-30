Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Арестович рассказал, сможет ли РФ перебросить в Херсон новый армейский корпус

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Вероятность переброски третьего армейского корпуса России, состоящего из 15 тыс. военных, на Херсонское направление невелика.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, третий армейский корпус, который недавно сформировала Россия, уже находится на территории Украины. Но он не сообщил его местоположение.

Сейчас смотрят

Арестович говорит, что солдат корпуса перебросили на разные направления, и для любого перевода им нужно как минимум собраться вместе.

В то же время для опрокидывания армии РФ необходимы целые мосты и понтонные переправы. Но ВСУ уже прервали или практически прервали поставку россиян через мосты, а также уничтожили паромные переправы в Херсонской области. Так, сегодня было уничтожено минимум две переправы.

Кроме того, вечером возле Антоновского моста произошел большой взрыв, вспыхнуло вместе с техникой, которую россияне пытались переправлять.

– То есть мы подавляем их попытки поставки своих группировок на правом берегу. Идет боевая работа, – добавил советник ОП.

Читайте
Прорвались на нескольких участках: Арестович о возможном наступлении ВСУ на юге

Ранее Арестович сообщал, что новый армейский корпус не представляет угрозы украинским войскам.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка