Август, 29 в 23:39

Вероятность переброски третьего армейского корпуса России, состоящего из 15 тыс. военных, на Херсонское направление невелика.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, третий армейский корпус, который недавно сформировала Россия, уже находится на территории Украины. Но он не сообщил его местоположение.

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Арестович говорит, что солдат корпуса перебросили на разные направления, и для любого перевода им нужно как минимум собраться вместе.

В то же время для опрокидывания армии РФ необходимы целые мосты и понтонные переправы. Но ВСУ уже прервали или практически прервали поставку россиян через мосты, а также уничтожили паромные переправы в Херсонской области. Так, сегодня было уничтожено минимум две переправы.

Кроме того, вечером возле Антоновского моста произошел большой взрыв, вспыхнуло вместе с техникой, которую россияне пытались переправлять.

– То есть мы подавляем их попытки поставки своих группировок на правом берегу. Идет боевая работа, – добавил советник ОП.

Ранее Арестович сообщал, что новый армейский корпус не представляет угрозы украинским войскам.