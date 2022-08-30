Серпень, 29 в 23:39

Ймовірність перекидання третього армійського корпусу Росії, який складається з 15 тис. військових, на Херсонський напрямок невелика.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, третій армійський корпус, який нещодавно сформувала Росія, вже знаходиться на території України. Але він не повідомив його місце розташування.

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Арестович каже, що солдатів корпусу перекинули на різні напрямки, і для будь-якого переводу їм потрібно як мінімум зібратися разом.

Водночас для перекидання армії РФ необхідні цілі мости та понтонні переправи. Але ЗСУ вже перервали чи практично перервали постачання росіян через мости, а також знищили поромні переправи в Херсонській області. Так, сьогодні було знищено мінімум дві переправи.

Крім того, ввечері біля Антонівського мосту стався великий вибух, спалахнуло разом з технікою, яку росіяни намагалися переправляти.

– Тобто ми придушуємо їхні спроби постачання своїх угруповання на правому березі. Йде бойова робота, – додав радник ОП.

Раніше Арестович повідомляв, що новий армійський корпус не становить загрози українським військам.