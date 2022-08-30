Ранок у Херсоні. Лунають вибухи на Антонівському мосту та чути звуки стрільби з танків
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У Херсоні лунають вибухи.
Також місцеві ЗМІ пишуть, що у місті вже близько години чути автоматні черги та звуки стрільби з танків.
– На Північному чутно автоматичні черги, будьте обережні, – пишуть місцеві паблики.
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Крім того, місцеві паблики повідомляють про вибухи на Антонівському мосту сьогодні близько 05.25 ранку.
Нагадаємо, що 29 серпня, ЗСУ пішли в контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.
Українські військові прорвали першу лінію оборони військ РФ на Херсонському напрямку.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Хуєвий Херсон