Серпень, 30 в 7:58

У Херсоні лунають вибухи.

Також місцеві ЗМІ пишуть, що у місті вже близько години чути автоматні черги та звуки стрільби з танків.

– На Північному чутно автоматичні черги, будьте обережні, – пишуть місцеві паблики.

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Крім того, місцеві паблики повідомляють про вибухи на Антонівському мосту сьогодні близько 05.25 ранку.

Нагадаємо, що 29 серпня, ЗСУ пішли в контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.

Українські військові прорвали першу лінію оборони військ РФ на Херсонському напрямку.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Хуєвий Херсон