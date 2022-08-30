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Факты / Украина

Что Путин противопоставит контрнаступлению ВСУ на Юге – прогноз британской разведки

Татьяна Забожко, редактор ленты
РСЗВ Ураган РФ

Россия может противопоставить Вооруженным силам Украины при длительной наступательной операции на Юге реорганизованную структуру.

Такое предположение высказали в разведке Министерства обороны Великобритании 30 августа.

Согласно данным оборонного ведомства, РФ с начала августа приложила значительные усилия для укрепления своих сил на западном берегу Днепра вокруг Херсона.

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В частности, есть информация, что 49 общевойсковую армию Южного военного округа Россия могла усилить компонентами 35 общевойсковой армии Восточного военного округа.

– Интеграция этих двух подразделений свидетельствует о значительной реорганизации российских сил в Украине.

Существует реалистичная возможность того, что РФ сделала шаг к рационализации нескольких полунезависимых оперативных командований, – отмечают в британской разведке.

Пока же, добавляют в разведке Министерства обороны, артиллерийский обстрел, который несколько бригад ВСУ усилили 29 августа, мешает пополнению сил российских войск.

Большинство подразделений вокруг Херсона не укомплектованы и полагаются на хрупкие линии поставок через паромные и понтонные мосты через Днепр.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны РФ

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