Що Путін протиставить контрнаступу ЗСУ на Півдні – прогноз британської розвідки

Серпень, 30 в 14:28

Росія може протиставити Збройним силам України в разі тривалої наступальної операції на Півдні реорганізовану структуру.

Таке припущення висловили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії 30 серпня.

За даними оборонного відомства, РФ із початку серпня доклала значних зусиль для зміцнення своїх сил на західному березі Дніпра навколо Херсона.

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Зокрема, є інформація, що 49 загальновійськову армію Південного військового округу Росія могла посилити компонентами 35 загальновійськової армії Східного військового округу.

– Інтеграція цих двох підрозділів свідчить про значну реорганізацію російських сил в Україні. Існує реалістична можливість того, що РФ зробила крок до раціоналізації кількох напівнезалежних оперативних командувань, – зазначають у британській розвідці.

Поки ж, додають у розвідці Міністерства оборони, артилерійський обстріл, який кілька бригад ЗСУ посилили 29 серпня, заважає поповненню сил російських військ.

Більшість підрозділів навколо Херсона неукомплектовані та покладаються на крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони РФ