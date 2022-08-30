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Факты / Украина

Правительство расширило список лиц, которые смогут получить компенсацию за размещение переселенцев

Валентина Чорна, редактор ленты
Правительство расширило список лиц, которые смогут получить компенсацию за размещение переселенцев
Фото: Depositphotos

Правительство расширило список лиц, которые могут получить компенсацию за размещение временно перемещенных украинцев.

В частности, в рамках программы Прихисток снимаются возрастные ограничения: теперь дать убежище для ВПЛ может любой гражданин.

– Расширяется список лиц, которые смогут получить компенсацию, а также вводится информационно-аналитическая система, которая значительно ускорит финансирование и проработку заявлений на получение компенсации, – сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

С Обществом Красного Креста Украины ведутся переговоры по повышению размера компенсации за размещение переселенцев на отопительный период в два раза – около 900 грн/месяц на одного человека.

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Кроме этого, Минреинтеграции увеличило количество получателей выплат ВПЛ.

В частности, государственные выплаты будут получать жители общин, расположенных в районах проведения активных боевых действий или находящихся во временной оккупации. В обновленный перечень входят 330 общин в девяти областях Украины.

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Источник: Кабмин
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