Уряд розширив список осіб, які зможуть отримати компенсацію за розміщення переселенців

Серпень, 30 в 19:57

Уряд розширив список осіб, які зможуть отримати компенсацію за розміщення тимчасово переміщених українців.

Зокрема, у рамках програми Прихисток знімаються вікові обмеження: відтепер дати притулок для ВПО може будь-який громадянин.

– Розширюється список осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації, – повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

З Товариством Червоного Хреста України ведуться переговори щодо підвищення розміру компенсації за розміщення переселенців на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу.

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Крім цього, Мінреінтеграції збільшило кількість отримувачів виплат ВПО.

Зокрема, державні виплати отримуватимуть жителі громад, розташованих у районах проведення активних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації. До оновленого переліку входять 330 громад у дев’яти областях України.