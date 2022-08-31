Август, 30 в 23:31

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис считает необходимым обсудить направление миротворцев на Запорожскую АЭС.

Об этом он сказал перед заседанием глав МИД ЕС во вторник, 30 августа, в Праге.

— Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем мы являемся сейчас. Честно говоря, только выражать сожаление по поводу ситуации может быть недостаточно, — заявил Ландсбергис.

Дипломат считает, что нужно вернуться к аналогичным дискуссиям, которые велись полгода назад.

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Речь идет о военной миротворческой силе, которая обеспечит ядерную безопасность внутри и вокруг ЗАЭС.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси. Встреча прошла перед запланированным визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Кроме гендиректора Международного агентства, в состав миссии вошли 14 международных экспертов.

В Украине эксперты сфокусируются на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности и гарантиях нераспространения ядерных материалов.