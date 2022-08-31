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Факты / Украина

Высказывать сожаление недостаточно: в Литве предлагают направить миротворцев на ЗАЭС

Валентина Чорна, редактор ленты
ЗАЕС

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис считает необходимым обсудить направление миротворцев на Запорожскую АЭС.

Об этом он сказал перед заседанием глав МИД ЕС во вторник, 30 августа, в Праге.

— Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем мы являемся сейчас. Честно говоря, только выражать сожаление по поводу ситуации может быть недостаточно, — заявил Ландсбергис.

Дипломат считает, что нужно вернуться к аналогичным дискуссиям, которые велись полгода назад.

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Речь идет о военной миротворческой силе, которая обеспечит ядерную безопасность внутри и вокруг ЗАЭС.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси. Встреча прошла перед запланированным визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Кроме гендиректора Международного агентства, в состав миссии вошли 14 международных экспертов.

В Украине эксперты сфокусируются на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности и гарантиях нераспространения ядерных материалов.

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