Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Висловлювати жаль недостатньо: у Литві пропонують направити миротворців на ЗАЕС

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗАЕС

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс вважає необхідним обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС.

Про це він сказав перед засіданням глав МЗС ЄС у вівторок, 30 серпня, у Празі.

– Ми ніколи не були ближчими до ядерної катастрофи, ніж ми є зараз. Чесно кажучи, лише висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо, – заявив Ландсбергіс.

Дипломат вважає, що треба повернутись до аналогічних дискусій, які велись пів року тому.

Зараз дивляться

Йдеться про військову миротворчу силу, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Гроссі. Зустріч відбулася перед запланованим візитом делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Окрім гендиректора Міжнародного агентства, до складу місії увійшли 14 міжнародних експертів.

В Україні експерти сфокусуються на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Читайте
ЗАЕС має повністю повернутися під контроль України після візиту місії МАГАТЕ - Шмигаль

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка