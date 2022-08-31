Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс вважає необхідним обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС.

Про це він сказав перед засіданням глав МЗС ЄС у вівторок, 30 серпня, у Празі.

– Ми ніколи не були ближчими до ядерної катастрофи, ніж ми є зараз. Чесно кажучи, лише висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо, – заявив Ландсбергіс.

Дипломат вважає, що треба повернутись до аналогічних дискусій, які велись пів року тому.

Зараз дивляться

Йдеться про військову миротворчу силу, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС.