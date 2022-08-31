Висловлювати жаль недостатньо: у Литві пропонують направити миротворців на ЗАЕС
Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс вважає необхідним обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС.
Про це він сказав перед засіданням глав МЗС ЄС у вівторок, 30 серпня, у Празі.
– Ми ніколи не були ближчими до ядерної катастрофи, ніж ми є зараз. Чесно кажучи, лише висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо, – заявив Ландсбергіс.
Дипломат вважає, що треба повернутись до аналогічних дискусій, які велись пів року тому.
Йдеться про військову миротворчу силу, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Гроссі. Зустріч відбулася перед запланованим візитом делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.
Окрім гендиректора Міжнародного агентства, до складу місії увійшли 14 міжнародних експертів.
В Україні експерти сфокусуються на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.