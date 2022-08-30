ЗАЭС должна полностью вернуться под контроль Украины после визита миссии МАГАТЭ — Шмыгаль

Август, 30 в 18:36

По результатам миссии МАГАТЭ территория Запорожской АЭС и Энергодара должна быть демилитаризована.

Об этом на заседании правительства во вторник, 30 августа, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Россия поставила всю Европу и мир на грань первого в истории человечества ядерного теракта.

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— Мы ожидаем, что по результатам визита миссии МАГАТЭ во главе с ее генеральным директором господином Гросси территория ЗАЭС и Энергодара будет демилитаризована, российские войска и техника покинут территорию станции, равно как и работники Росатома. Запорожская атомная электростанция должна вернуться полностью под контроль Украины, – заявил Шмыгаль.

Также премьер-министр поблагодарил персонал ЗАЭС, который добросовестно выполняет свои обязанности и продолжает работать, несмотря на давление и угрозы оккупантов.

Напомним, что перед визитом на Запорожскую АЭС миссия МАГАТЭ прибыла в Киев.

В состав миссии вошли 14 международных экспертов, а возглавляет ее – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В Украине эксперты сфокусируются на трех задачах: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.