ЗАЕС має повністю повернутися під контроль України після візиту місії МАГАТЕ – Шмигаль

Серпень, 30 в 18:36

За результатами місії МАГАТЕ територія Запорізької АЕС та Енергодару має бути демілітаризована.

Про це на засіданні уряду у вівторок, 30 серпня, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив на тому, що Росія поставила всю Європу та світ на межу першого в історії людства ядерного теракту.

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– Ми очікуємо, що за результатами візиту місії МАГАТЕ на чолі з її генеральним директором паном Гроссі територія ЗАЕС та Енергодару буде демілітаризована, російські війська та техніка покинуть територію станції, так само як і працівники Росатому. Запорізька атомна електростанція має повернутися повністю під контроль України, – заявив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр подякував персоналу ЗАЕС, який сумлінно виконує свої обов’язки та продовжує працювати, попри тиск та погрози окупантів.

Нагадаємо, що перед візитом на Запорізьку АЕС місія МАГАТЕ прибула до Києва.

До складу місії увійшли 14 міжнародних експертів, а очолює її – генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

В Україні експерти сфокусуються на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.