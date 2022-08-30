Серпень, 30 в 19:08

Україна сприятиме місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у їхньому візиті до Запорізької АЕС.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Києві.

– Ми хочемо, щоб місія МАГАТЕ на чолі з директором Гроссі знайшла можливість завдяки нашим спецслужбам, коридорам безпеки потрапити на станцію і зробити максимум, щоб уникнути загроз світового масштабу, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що, крім ризику світового масштабу, існують і ризики відключення блоків АЕС від української електромережі, зупинки ядерних реакторів, а також те, що під час опалювального сезону можуть виникнути труднощі у мешканців України.

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– Ми довіряємо вашим фахівцям. Ми б хотіли, щоб була не лише перевірка, бо я вважаю, що перевірка – це тактичні дії, а є стратегічні рішення, – сказав президент.

Зеленський подякував гендиректору організації за візит і наголосив, що атомна електростанція має бути повністю демілітаризована.

– Для нас важливими є невідкладні вимоги з боку МАГАТЕ, з боку ООН та вимоги, які абсолютно всі лідери Європи та світу підтримують термінову демілітаризацію станції, вихід будь-яких військових Російської Федерації з будь-якою зброєю, звільнення нашої станції та організацію демілітаризованої зони як усередині так і навколо Запорізької АЕС та повний перехід станції під контроль Української держави, – сказав президент.

Нагадаємо, 30 серпня CNN повідомила, що місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором організації прибула до Києва, щоб звідти вирушити з перевіркою на Запорізьку АЕС в Енергодарі.