Сентябрь, 01 в 17:14

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на слова спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Она заявила, что у России якобы есть достаточно разных ресурсов, чтобы завершить войну против Украины победой.

В ответ Данилов сказал, что Российской Федерации должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала.

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Валентині Матвієнко. «Рабі, подножці, грязі Москви», людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам’ятати:????????має вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій ????????, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 1, 2022

На днях бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк озвучил прогноз, согласно которому Вооруженные силы Украины начнут вытеснять Россию из захваченных территорий в первой половине 2023 года.

По его мнению, это произойдет из-за нехватки самого необходимого, в чем нуждается армия, за исключением разве что артиллерийских стволов и боеприпасов.

В то же время Алексей Данилов убежден, что украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией.