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Факты / Украина

Ресурса РФ должно хватить только на репарации Украине: Данилов ответил Матвиенко

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Ресурса РФ должно хватить только на репарации Украине: Данилов ответил Матвиенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на слова спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Она заявила, что у России якобы есть достаточно разных ресурсов, чтобы завершить войну против Украины победой.

В ответ Данилов сказал, что Российской Федерации должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала.

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На днях бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк озвучил прогноз, согласно которому Вооруженные силы Украины начнут вытеснять Россию из захваченных территорий в первой половине 2023 года.

По его мнению, это произойдет из-за нехватки самого необходимого, в чем нуждается армия, за исключением разве что артиллерийских стволов и боеприпасов.

В то же время Алексей Данилов убежден, что украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией.

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