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Факти / Україна

Ресурсу РФ має вистачити тільки на репарації Україні: Данілов відповів Матвієнко

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ресурсу РФ має вистачити тільки на репарації Україні: Данілов відповів Матвієнко

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відповів на слова спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

Вона заявила, що Росія начебто має достатньо різних ресурсів, щоб завершити війну проти України перемогою.

У відповідь на це Данілов сказав, що Російській Федерації має вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу.

Зараз дивляться

Днями колишній керівник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк озвучив прогноз, згідно з яким Збройні сили України почнуть витісняти Росію із захоплених територій у першій половині 2023 року.

На його думку, це станеться через брак найнеобхіднішого, чого потребує армія, за винятком хіба що артилерійських стволів і боєприпасів.

Водночас Олексій Данілов переконаний, що українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією.

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