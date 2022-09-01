Вересень, 01 в 17:14

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відповів на слова спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

Вона заявила, що Росія начебто має достатньо різних ресурсів, щоб завершити війну проти України перемогою.

У відповідь на це Данілов сказав, що Російській Федерації має вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу.

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Валентині Матвієнко. «Рабі, подножці, грязі Москви», людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам’ятати:????????має вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій ????????, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 1, 2022

Днями колишній керівник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк озвучив прогноз, згідно з яким Збройні сили України почнуть витісняти Росію із захоплених територій у першій половині 2023 року.

На його думку, це станеться через брак найнеобхіднішого, чого потребує армія, за винятком хіба що артилерійських стволів і боєприпасів.

Водночас Олексій Данілов переконаний, що українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією.