Вересень, 03 в 1:25

Інспектори з місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) під час візиту на Запорізьку атомну електростанцію побачили все, що хотіли побачити в першу чергу.

Про це заявив гендиректор організації ООН з ядерного нагляду Рафаель Гроссі.

– Хочу звернути увагу, оскільки бачу цю ідею в реакціях і коментарях, що нам щось не показали, що ми просто пройшлися. Ми побачили те, щодо чого я направляв запит, (побачили, – Ред.) все, що я хотів. Навіть коли ми просто там проходили повз, якщо ми бачили, що щось потрібно розглянути, я говорив “нам треба туди” і нас туди супроводжували. Це дуже важливо… Цього разу нам вдалося побачити все, що ми хотіли, – зазначив він.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ і очільник делегації на ЗАЕС Рафаель Гроссі розповів, що наразі на станції залишаються шестеро представників організації з ядерного нагляду, після чого МАГАТЕ залишить двох своїх інспекторів на постійній основі.

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Зокрема, Гроссі заявив, що цілісність ЗАЕС порушили кілька разів і це неприпустимо.