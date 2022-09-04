На Харківщині в результаті російських обстрілів загинула жінка, ще троє поранені
Російські окупанти 4 вересня обстріляли Харківську область. Внаслідок цього загинула 50-річна жінка.
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
– В результаті обстрілів, у селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд влучив у будинок місцевої мешканки, – зазначили в ОВА.
За їхніми даними, в Ізюмському районі, через обстріли селища Андріївка, було поранено трьох цивільних. Їх госпіталізували до лікарняних закладів Харківщини.
Нагадаємо, що у Харкові після двох російських атак почалась масштабна пожежа у Київському районі міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.
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Фото: скриншот з відео