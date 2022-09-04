The Insider показал видео, как россияне стреляют из РСЗО с территории Запорожской АЭС

Сентябрь, 04 в 10:02

На видео, оказавшемся в распоряжении The Insider, видно, как с территории Запорожской АЭС российские оккупанты стреляют из реактивных систем залпового огня.

Эти кадры были сняты в ночь со 2 на 3 сентября. Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT), к которым обратились журналисты-расследователи, после детального изучения подтвердили видео, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.

По их словам, здесь видны трубы Запорожской ТЭС, съемка велась с противоположного берега Днепра, а камера была направлена ​​на юг.

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– Это означает, что место запуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также западнее ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно, – отмечают они.

Накануне Запорожская атомная электростанция снова потеряла связь со своей последней основной внешней линией электропередач, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии.

Источник: The Insider