The Insider показав відео, як росіяни стріляють з РСЗВ із території Запорізької АЕС
На відео, яке опинилося у розпорядженні видання The Insider, видно, як з території Запорізької АЕС російські окупанти стріляють з реактивних систем залпового вогню.
Ці кадри було знято в ніч із 2 на 3 вересня. Експерти Conflict Intelligence Team (CIT), до яких звернулися журналісти-розслідувачі, після детального вивчення відео підтвердили, що РСЗВ перебувають у безпосередній близькості від енергоблоку.
За їхніми словами, тут видно труби Запорізької ТЕС, зйомка велася з протилежного берега Дніпра, а камера була спрямована на південь.
– Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають з території станції, точно встановити неможливо, – наголошують вони.
Напередодні Запорізька атомна електростанція знову втратила зв’язок зі своєю останньою основною зовнішньою лінією електропередачі, але об’єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії.
Джерело: The Insider