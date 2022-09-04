The Insider показав відео, як росіяни стріляють з РСЗВ із території Запорізької АЕС

Вересень, 04 в 10:02

На відео, яке опинилося у розпорядженні видання The Insider, видно, як з території Запорізької АЕС російські окупанти стріляють з реактивних систем залпового вогню.

Ці кадри було знято в ніч із 2 на 3 вересня. Експерти Conflict Intelligence Team (CIT), до яких звернулися журналісти-розслідувачі, після детального вивчення відео підтвердили, що РСЗВ перебувають у безпосередній близькості від енергоблоку.

За їхніми словами, тут видно труби Запорізької ТЕС, зйомка велася з протилежного берега Дніпра, а камера була спрямована на південь.

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– Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають з території станції, точно встановити неможливо, – наголошують вони.

Напередодні Запорізька атомна електростанція знову втратила зв’язок зі своєю останньою основною зовнішньою лінією електропередачі, але об’єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії.

Джерело: The Insider