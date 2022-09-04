Сентябрь, 04 в 11:32

Украинские защитники с утра 4 сентября сбили две вражеские ракеты в Днепропетровской и Николаевской областях.

Об этом сообщило Воздушное командование Восток и Юг.

Так, одну из российских ракет сбили в районе Кривого Рога, а другую – в небе над Николаевской областью.

Сейчас смотрят

— Около 06:00 часов, в небе над Николаевщиной силами и средствами ПВО воздушного командования Юг сбито крылатую ракету класса “воздух-поверхность” Х-59, выпущенную российским многофункциональным истребителем СУ-35, — отметили военные.

Они также подчеркнули, что угроза ракетных ударов остается высокой, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 49,5 тыс. оккупантов.

В сутки украинские военные ликвидировали 27 российских боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Воздушное командование Запад