Українські захисники зранку 4 вересня збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Про це повідомило Повітряне командування Схід та Південь.

Так, одну з російських ракет збили в районі Кривого Рогу, а іншу – у небі над Миколаївською областю.

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– Близько 06:00 години, у небі над Миколаївщиною силами та засобами ППО повітряного командування Південь збито крилату ракету класу “повітря-поверхня” Х-59, випущену російським багатофункціональним винищувачем СУ-35, – зазначили військові.

Вони також наголосили, що загроза ракетних ударів залишається високою, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 49,5 тис. окупантів.

За добу українські військові ліквідували 27 російських бойових броньованих машин, вісім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Повітряне командування Захід