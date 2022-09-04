ЗСУ зранку збили ворожі ракети над Дніпропетровщиною та Миколаївщиною
Українські захисники зранку 4 вересня збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Про це повідомило Повітряне командування Схід та Південь.
Так, одну з російських ракет збили в районі Кривого Рогу, а іншу – у небі над Миколаївською областю.
– Близько 06:00 години, у небі над Миколаївщиною силами та засобами ППО повітряного командування Південь збито крилату ракету класу “повітря-поверхня” Х-59, випущену російським багатофункціональним винищувачем СУ-35, – зазначили військові.
Вони також наголосили, що загроза ракетних ударів залишається високою, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 49,5 тис. окупантів.
За добу українські військові ліквідували 27 російських бойових броньованих машин, вісім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Повітряне командування Захід