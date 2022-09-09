Теперь официально: Волохов Яр в Харьковской области освобожден
Фото: Pixabay
Волохов Яр на Харьковщине освобожден от российских оккупантов. Наши защитники подняли украинское знамя в населенном пункте.
Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.
– Харьковщина. Волохов Яр – наш. Слава Украине! — говорится в описании к видео.
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