Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Теперь официально: Волохов Яр в Харьковской области освобожден

Валентина Летяк, редактор ленты
Теперь официально: Волохов Яр в Харьковской области освобожден
Фото: Pixabay

Волохов Яр на Харьковщине освобожден от российских оккупантов. Наши защитники подняли украинское знамя в населенном пункте.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

– Харьковщина. Волохов Яр – наш. Слава Украине! — говорится в описании к видео.

Сейчас смотрят

Генштаб 9 сентября в утренней сводке сообщил, что ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении – за три дня продвинулись на 50 км.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка