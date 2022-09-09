Теперь официально: Волохов Яр в Харьковской области освобожден

Сентябрь, 09 в 14:20

Волохов Яр на Харьковщине освобожден от российских оккупантов. Наши защитники подняли украинское знамя в населенном пункте.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

– Харьковщина. Волохов Яр – наш. Слава Украине! — говорится в описании к видео.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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