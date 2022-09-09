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Факти / Україна

Тепер офіційно: Волохів Яр у Харківській області звільнено

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Тепер офіційно: Волохів Яр у Харківській області звільнено
Фото: Pixabay

Волохів Яр на Харківщині звільнено від російських окупантів. Наші захисники підняли український прапор у населеному пункті.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

– Харківщина. Волохів Яр – наш. Слава Україні! – йдеться в описі до відео.

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Генштаб 9 вересня у в ранковому зведенні повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку – за три дні просунулися на 50 км.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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