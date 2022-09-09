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Факти / Україна

Відповідь на дії Білорусі: Україна проводить на північному кордоні військові спецнавчання

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Відповідь на дії Білорусі: Україна проводить на північному кордоні військові спецнавчання
Фото: МВС

У північних областях України в ці дні проходять тактико-спеціальні навчання Північний буревій-2022 за участю військових, поліцейських та прикордонників. Вони є реакцією на проведення командно-штабних навчань у Білорусі.

Як поінформували в пресслужбі МВС України, навчання відбуваються в трьох областях (Житомирській, Рівненській та Волинській), у регіонах, які межують з Білоруссю.

До них залучені бійці Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Сил територіальної оборони ЗСУ. Напередодні відпрацьовувалася активна фаза навчань.

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Згідно з легендою навчань, правоохоронці, прикордонники та військовослужбовці тренуються:

  • облаштовувати оборонні позиції, зокрема мінування територій;
  • здійснювати визволення територій від ворога;
  • відбивати ворожі контрнаступальні дії.

Підрозділи спецпризначення також відпрацьовують виявлення та ліквідацію диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Відповідь на дії Білорусі: Україна проводить на північному кордоні військові спецнавчання / 3 фотографии

Варто зазначити, що командно-штабні навчання збройних сил Білорусі розпочалися 8 вересня і триватимуть до 14 вересня. Як наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, у відповідь на це Україна організувала власний комплекс навчань поблизу кордону з північним сусідом.

– Розпочалося проведення командно-штабного навчання ЗС Білорусі із залученням органів управління військових частин та підрозділів західного оперативного командування. У відповідь на зазначене нами організовано і наразі триває комплекс навчань у прикордонних районах областей, що межують із Білоруссю, – розповів Громов.

Він запевнив, що ЗСУ відстежують переміщення військ ворога і поки що не спостерігають формування наступальних угруповань на волинському, житомирському та київському напрямах.

Як відомо, метою навчань у Білорусі є відпрацювання “звільнення частини втраченої території умовної держави”. У Генштабі ЗСУ не виключали, що йдеться про території Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Саме там Київ і організував навчання Північний буревій-2022.

Тим часом у британській розвідці вважають малоймовірним, що військові навчання в Білорусі є ознакою підготовки до участі її армії у війні проти України.

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Джерело: Військове телебачення України

Джерело: МВС
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