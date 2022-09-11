Сентябрь, 11 в 17:31

Вооруженные силы Украины готовы освободить все захваченные россиянами территории и выйти на границы 1991 года.

Об этом в эфире телеканала Freedom заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

Он отметил, что украинская армия нарастила необходимые ресурсы для мощного контрнаступления.

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– Мы идем стратегически на Харьковском направлении, уже выходим на Луганск, Донецкий регион. Это сегодня перспектива… Мы готовы выходить на решение войны, – сказал Маломуж.

Генерал отметил, что границы Украины были закреплены в 1991 году в соответствии с международным правом, а потому единственный вариант достижения мира — возвращение к официальным границам.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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