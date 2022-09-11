Вересень, 11 в 17:31

Збройні сили України готові звільнити всі захоплені росіянами території та вийти на кордони 1991 року.

Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж.

Він зазначив, що українська армія наростила необхідні ресурси для потужного контрнаступу.

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– Ми йдемо стратегічно на Харківському напрямку, вже виходимо на Луганськ, Донецький регіон. Це сьогодні перспектива… Ми готові виходити на вирішення війни, – сказав Маломуж.

Генерал наголосив на тому, що кордони України були закріплені в 1991 році відповідно до міжнародного права, а тому єдиний варіант досягнення миру – повернення до офіційних кордонів.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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