Переломний момент наступив: Маломуж пояснив, чи готова Україна звільнити всі окуповані території
Збройні сили України готові звільнити всі захоплені росіянами території та вийти на кордони 1991 року.
Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж.
Він зазначив, що українська армія наростила необхідні ресурси для потужного контрнаступу.
– Ми йдемо стратегічно на Харківському напрямку, вже виходимо на Луганськ, Донецький регіон. Це сьогодні перспектива… Ми готові виходити на вирішення війни, – сказав Маломуж.
Генерал наголосив на тому, що кордони України були закріплені в 1991 році відповідно до міжнародного права, а тому єдиний варіант досягнення миру – повернення до офіційних кордонів.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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