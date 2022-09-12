Сентябрь, 12 в 12:47

Прошедшая неделя ознаменовалась ошеломляющими изменениями на восточном фронте, когда Вооруженные силы Украины в ходе стремительного бронетанкового наступления прорвали линии российской обороны и отвоевали тысячи километров территории.

ВСУ удалось освободить больше территории, чем армия РФ успела захватить с апреля.

Факты ICTV пообщались с экспертом Николаем Белесковым, главным консультантом Национального института стратегических исследований, который рассказал о перспективах освобождения других населенных пунктов и возможных провокациях со стороны России.

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Отступление российских войск в Харьковской области сильно усложнило последнюю цель Путина относительно полного захвата Луганской и Донецкой областей. Кроме того, убегая, армия РФ побросала большое количество боеприпасов и техники.

Николай Белесков считает, что поспешное бегство российских оккупантов из Харьковской области произошло потому, что их командование неправильно просчитало все, неправильно подготовилось к операции — у них не было тактической охраны.

– ВСУ прорвали передний край, а дальше уже была пустота. Наш прорыв превратился из тактического в оперативный… Впоследствии российское командование приняло решение, что бессмысленно бороться за север Харьковщины и отступили. То есть, это следствие нашей правильной подготовки, — подчеркнул эксперт.

По его словам, у российской армии очень мало сил на такую ​​протяженность фронта.

– У россиян нет эшелонированной тактической охраны. На том участке их прикрывал СОБР, не являющийся военным формированием. Его ВСУ быстро прорвали и начали отрезать врагу пути в маневрах. Кроме того, ВСУ создало захватчикам ощущение того, что если не убежать сейчас, то можно вообще не убежать, – заявил Николай Белесков.

Что касается дальнейшего продвижения наших Сил обороны, в частности в Харьковской области, то эксперт не уверен, решится ли украинское командование на продвижение к востоку от реки Оскол. По его словам, нужно рационально оценивать собственные возможности и не жить иллюзиями, что мы можем одним махом освободить все сразу.

Николай Белесков подчеркнул, что в настоящее время в Харьковской области освобождено более 6 тыс. кв. км территории. Достижения у наших вооруженных сил феноменальны, но следует понимать, что быстрое наступление рано или поздно уменьшает обороты.

По мнению эксперта, провокации России по другим направлениям, например с севера, малореальны, потому что у РФ просто нечем наступать.

– Есть 1300 км фронта, на котором они (россияне) не могут нормально построить оборону. Единственное, что у них остается, это угрозы ядерной эскалации, но не думаю, что до этого дойдет. А так, атаковать у них нечем. Было бы чем, то не было бы нашего прорыва в Харьковской области, — заявил Николай Белесков.

По его словам, россияне лишились инициативы в войне. ВСУ хорошо истощила оборону захватчиков, поэтому никаких серьезных ответов от них не будет.

– Это определенный стратегический перелом в войне, когда враг теряет инициативу, а мы понемногу ее перебираем, – подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

В свою очередь министерство обороны РФ попыталось изобразить бегство своих войск из Харьковской области как запланированный маневр — усиление подразделений в Донецкой области.

До прошлой недели армии РФ удавалось атаковать украинские Силы обороны в Донецкой области с трех направлений: с севера, востока и юга. Северного направления больше нет: угроза промзоне в Славянске и его окрестностях значительно уменьшилась, как и перспектива окружения украинских оборонительных сооружений.

Другими словами, поле боя на востоке Украины было перерисовано за несколько дней.

По словам Тома Купера, австрийского военного аналитика, у россиян большие проблемы с пополнением личного состава – тех, кого можно было бы отправить на войну в Украину, просто не хватает и не набирается по всей России.

Российское командование громко объявило о командировке 3 армейского корпуса, но там в лучшем случае около 10 000-12 000 человек. А этого мало для атак и обороны.

Что касается Херсонской области и Херсона в частности, то там стратегия Генштаба ВСУ заключалась в том, чтобы оставить российские войска, пишет CNN. При этом неизбежность наступления на Херсон широко анонсировало украинское руководство. Но, по всей видимости, это был отвлекающий маневр, поскольку реальное наступление было в сотнях километров на север.

ВСУ выбрали самое слабое место в российской обороне для своего масштабного удара — район, контролируемый сепаратистами “ЛНР” с подразделениями Российской национальной гвардии в тылу. Но эти силы не были сравнимы с высокомобильным бронированным штурмом ВСУ.

Сейчас же российская пропаганда пытается преподнести произошедшее на прошлой неделе как спланированную операцию, утверждая, что “украинцы ведутся на легкое продвижение на заданном участке фронта, загоняя себя в ловушку”.

Но при этом западные разведки и чиновники говорят, что россиянам не хватает хорошей военной техники, личного состава, несмотря на формирование по всей РФ добровольческих батальонов для 3 армейского корпуса. Официальные лица США говорят, что у россиян не хватает боеприпасов, и они даже обращаются за помощью к Северной Корее.

РФ по-прежнему может обладать значительной мощью с точки зрения своих ракетных войск. Но ее наземные операции кажутся плохо организованными, и последняя неделя это показала.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 201 день. Где идут бои, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.