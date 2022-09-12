Сентябрь, 12 в 10:59

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ обнародовали видео уничтожения колонны российской техники на фронте.

На кадрах видно, что под удары ракетных артиллерийских систем HIMARS попали сразу семь единиц техники.

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– Вот так работают HIMARS, – прокомментировали меткие удары украинские защитники за кадром.

В итоге Вооруженным силам Украины удалось уничтожить несколько танков.

Не смогут использовать против украинцев российские войска теперь и тяжелую огнеметную систему ТОС-1 Солнцепек.

Силы обороны в течение 11 сентября вытеснили войска РФ из более чем 20 населенных пунктов.

В настоящее время ВСУ берут их под полный контроль и проводят там стабилизационные мероприятия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ