Вот так работают HIMARS: ВСУ уничтожили российские Солнцепек и танки
В управлении стратегических коммуникаций ВСУ обнародовали видео уничтожения колонны российской техники на фронте.
На кадрах видно, что под удары ракетных артиллерийских систем HIMARS попали сразу семь единиц техники.
– Вот так работают HIMARS, – прокомментировали меткие удары украинские защитники за кадром.
В итоге Вооруженным силам Украины удалось уничтожить несколько танков.
Не смогут использовать против украинцев российские войска теперь и тяжелую огнеметную систему ТОС-1 Солнцепек.
Силы обороны в течение 11 сентября вытеснили войска РФ из более чем 20 населенных пунктов.
В настоящее время ВСУ берут их под полный контроль и проводят там стабилизационные мероприятия.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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