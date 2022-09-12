Сентябрь, 12 в 9:26

Территория, которую Украина отвоевала с 7 сентября, по меньшей мере, вдвое превышает площадь английского региона Большой Лондон.

Об этом в разведке Министерства обороны Великобритании сообщили 12 сентября.

В оборонном ведомстве предполагают, что Россия на фоне наступления Украины могла отдать приказ о выводе своих войск из всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол.

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В этом секторе на сегодня остаются отдельные очаги сопротивления.

Тем временем возле Херсона РФ, вероятно, пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта.

Тот же импровизированный наплавной мост, который Россия начала возводить более двух недель назад, остается незавершенным.

Отремонтировать все поврежденные мосты российским войскам не удается, предполагают в британской разведке, потому что украинская дальнобойная артиллерия часто бьет по переправам через Днепр.

– Быстрые успехи Украины очень сказываются на общем плане операций России. Большинство сил в Украине, скорее всего, вынуждены прибегать к экстренным оборонным действиям, – отмечают британские разведчики.

Также в разведке Министерства обороны Великобритании считают, что доверие войск, развернутых в Украине, к высшему военному руководству России ухудшится.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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