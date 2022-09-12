Ось так працюють HIMARS: ЗСУ знищили російські Солнцепек і танки

Вересень, 12 в 10:59

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднили відео знищення колони російської техніки на фронті.

На кадрах видно, що під удари ракетних артилерійських систем HIMARS потрапили одразу сім одиниць техніки.

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– Ось так працюють HIMARS, – прокоментували влучні удари українські захисники за кадром.

Зрештою Збройним силам України вдалося знищити кілька танків.

Не зможуть використати проти українців російські війська тепер і важку вогнеметну систему ТОС-1 Солнцепек.

Сили оборони упродовж 11 вересня витіснили війська РФ із понад 20 населених пунктів.

Нині ЗСУ беруть їх під повний контроль та проводять там стабілізаційні заходи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ