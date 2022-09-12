Ось так працюють HIMARS: ЗСУ знищили російські Солнцепек і танки
В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднили відео знищення колони російської техніки на фронті.
На кадрах видно, що під удари ракетних артилерійських систем HIMARS потрапили одразу сім одиниць техніки.
– Ось так працюють HIMARS, – прокоментували влучні удари українські захисники за кадром.
Зрештою Збройним силам України вдалося знищити кілька танків.
Не зможуть використати проти українців російські війська тепер і важку вогнеметну систему ТОС-1 Солнцепек.
Сили оборони упродовж 11 вересня витіснили війська РФ із понад 20 населених пунктів.
Нині ЗСУ беруть їх під повний контроль та проводять там стабілізаційні заходи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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