Вересень, 12 в 17:51

Українська стратегія, спрямована на виснаження російських військ, які перебувають на правобережжі Херсонщини, внаслідок відрізаної і порушеної логістики, знищених складів із боєприпасами, дається взнаки.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він наголосив, що російські війська виснажуються, їхня деморалізація триває. Це ще не має масового характеру, але вже відбувається. Адже росіяни не зможуть довго перебувати у таких складних умовах, коли у них порушена логістика, а боєприпаси закінчуються.

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Крім того, Олександр Мусієнко розповів, як далі може розвиватися контрнаступ Збройних сил України.

– Рух може бути далі на схід. Але не варто забувати, що все залежатиме від оперативної обстановки на фронті, і того, які рішення ухвалить наше військове командування, зважаючи на оцінку нинішньої ситуації, зокрема і в лавах противника. Чи буде продовження наступальних дій, і чи відбуватиметься це так швидко, як на Харківщині, ми побачимо найближчим часом, – пояснив експерт.

Олександр Мусієнко наголосив, що українському контрнаступу передувала постійна системна робота із завдання вогневих ударів по позиціях ворога, яка тривала майже весь серпень.

Це дало свої результати, адже росіяни дещо ослабли і були змушені перекинути свої війська на інші напрямки, зокрема на південь. Також окупанти зазнали втрат, давно не виводилися на ротації.

Загалом Мусієнко зауважив, що своїми діями українські Сили оборони послабили окупанта. На деяких напрямках росіяни втрачають свій потенціал, що призводить до деморалізації особового складу.

Крім того, військовий експерт прокоментував, які геополітичні наслідки матиме український контрнаступ.

– На мою думку, всі в захваті від українського опору. Відбувається розрив шаблону. Адже всі перебували в парадигмі того, що російська армія сильна і потужна, тому Україні буде дуже складно не те що наступати, а втримати деякі області під контролем і продовжувати чинити опір. Я думаю, цей ефект буде мати досить суттєве відображення на пострадянському просторі, що теж важливо. Усі бачать, що Росія проявила слабкість, вона вже не є всесильною. Тим часом Україна демонструє здатність деокуповувати території, – пояснив він.

Олександр Мусієнко звернув увагу на те, як росіяни реагують на успіхи ЗСУ. Зокрема, вони посилили ракетний терор.

Експерт пояснив, що Росія завжди мститься за свої військові прорахунки, від чого особливо страждає цивільне населення.

Тому окупанти можуть посилювати ракетний терор, обстрілювати об’єкти критичної інфраструктури, намагатися влаштувати неприємності в енергетиці, зривати підготовку до опалювального сезону і тягнути час, щоб спробувати сформувати хоча б якісь резерви.