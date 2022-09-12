Україна відвоювала територію, як два Великих Лондони – британська розвідка

Вересень, 12 в 9:26

Територія, яку Україна відвоювала з 7 вересня, щонайменше вдвічі перевищує площу англійського регіону Великий Лондон.

Про це в розвідці Міністерства оборони Великої Британії повідомили 12 вересня.

Натомість в оборонному відомстві припускають, що Росія на тлі наступу України могла віддати наказ про виведення своїх військ з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскіл.

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У цьому секторі станом на сьогодні залишаються окремі вогнища опору.

Тим часом біля Херсона РФ, імовірно, намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту.

Той же імпровізований наплавний міст, який Росія почала зводити понад два тижні тому, залишається незавершеним.

Відремонтувати всі пошкоджені мости російським військам не вдається, припускають у британській розвідці, тому що українська далекобійна артилерія часто б’є по переправах через Дніпро.

– Швидкі успіхи України дуже позначаються на загальному плані операцій Росії. Більшість сил в Україні, швидше за все, змушені вдаватися до екстрених оборонних дій, – зауважують британські розвідники.

Також в розвідці Міністерства оборони Великої Британії вважають, що довіра військ, розгорнутих в Україні, до вищого військового керівництва Росії погіршиться.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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