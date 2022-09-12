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Факты / Україна

ВСУ освободили 11,5 тыс. кв. км Украины за 3 месяца — Def Mon

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По подсчетам популярного OSINT-аналитика Def Mon, РФ захватила 1,6 тыс. кв. км территории Украины, а ВСУ освободили 11,5 тыс. кв. км.

Такие выводы были сделаны, учитывая изменения карты боевых действий за последние три месяца.

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Напомним, что ВСУ за последние две недели освободили около 500 кв. км территории в Херсонской области и деоккупировали пять населенных пунктов.

11 сентября стало известно, что вооруженные силы Украины в Харьковской области деоккупировали уже более 40 населенных пунктов.

Узнайте также, что пишут западные СМИ об успехах ВСУ в Харьковской области и как изменится ситуация на фронте в ближайшее время.

Источник: Def Mon

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