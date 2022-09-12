ЗСУ звільнили 11,5 тис. кв. км України за 3 місяці – Def Mon

Вересень, 12 в 15:42

За підрахунками популярного OSINT-аналітика Def Mon, РФ захопила 1,6 тис. кв. км території України, а ЗСУ звільнили 11,5 тис. кв. км.

Таких висновків дійшли на підставі зміни карти бойових дій за останні три місяці.

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Нагадаємо, що ЗСУ за останні два тижні звільнили близько 500 кв. км території на Херсонщині та деокупували п’ять населених пунктів.

11 вересня стало відомо, що Збройні сили України у Харківській області деокупували вже понад 40 населених пунктів.

Факти ICTV писали, що західні ЗМІ повідомляють про успіхи ЗСУ у Харківській області та як зміниться ситуація на фронті найближчим часом.

Джерело: Def Mon