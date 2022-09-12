Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ звільнили 11,5 тис. кв. км України за 3 місяці – Def Mon

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За підрахунками популярного OSINT-аналітика Def Mon, РФ захопила 1,6 тис. кв. км території України, а ЗСУ звільнили 11,5 тис. кв. км.

Таких висновків дійшли на підставі зміни карти бойових дій за останні три місяці.

Image

Зараз дивляться

Нагадаємо, що ЗСУ за останні два тижні звільнили близько 500 кв. км території на Херсонщині та деокупували п’ять населених пунктів.

11 вересня стало відомо, що Збройні сили України у Харківській області деокупували вже понад 40 населених пунктів.

Факти ICTV писали, що західні ЗМІ повідомляють про успіхи ЗСУ у Харківській області та як зміниться ситуація на фронті найближчим часом.

Джерело: Def Mon

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка