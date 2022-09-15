Сентябрь, 15 в 6:34

Украинские защитники два дня подряд уничтожают вражеские самолеты на Юге.

Накануне украинская авиация ликвидировала сверхзвуковой вражеский бомбардировщик.

Российский Су-24М приземлили в районе Чкалово Херсонской области.

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Всего 14 сентября авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу.

Напомним, что еще один Су-24М был ликвидирован 13 сентября в районе Давыдова Брода Херсонской области.

Кроме самолета, в тот день упал и вертолет Ми-8.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.