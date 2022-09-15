Второй Су-24 за два дня: ВСУ снова сбили на Юге бомбардировщик РФ
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Украинские защитники два дня подряд уничтожают вражеские самолеты на Юге.
Накануне украинская авиация ликвидировала сверхзвуковой вражеский бомбардировщик.
Российский Су-24М приземлили в районе Чкалово Херсонской области.
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Всего 14 сентября авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу.
Напомним, что еще один Су-24М был ликвидирован 13 сентября в районе Давыдова Брода Херсонской области.
Кроме самолета, в тот день упал и вертолет Ми-8.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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