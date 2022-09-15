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Факти / Україна

Другий Су-24 за два дні: ЗСУ знову збили на Півдні бомбардувальник РФ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Другий Су-24 за два дні: ЗСУ знову збили на Півдні бомбардувальник РФ
Фото: Depositphotos

Українські захисники два дні поспіль знищують ворожі літаки на Півдні.

Напередодні українська авіація ліквідувала надзвуковий ворожий бомбардувальник.

Російський Су-24М приземлили в районі Чкалового Херсонської області.

Зараз дивляться

Загалом 14 вересня авіація ЗСУ завдала 13 ударів по ворогу.

Нагадаємо, що ще один Су-24М був ліквідований 13 вересня в районі Давидового Броду Херсонської області.

Крім літака, того дня впав і гелікоптер Мі-8.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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