Другий Су-24 за два дні: ЗСУ знову збили на Півдні бомбардувальник РФ
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Українські захисники два дні поспіль знищують ворожі літаки на Півдні.
Напередодні українська авіація ліквідувала надзвуковий ворожий бомбардувальник.
Російський Су-24М приземлили в районі Чкалового Херсонської області.
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Загалом 14 вересня авіація ЗСУ завдала 13 ударів по ворогу.
Нагадаємо, що ще один Су-24М був ліквідований 13 вересня в районі Давидового Броду Херсонської області.
Крім літака, того дня впав і гелікоптер Мі-8.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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