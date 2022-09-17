Сентябрь, 17 в 17:35

После успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины российские военнослужащие начали отказываться от участия в боевых действиях. Поэтому захватчики уже начинают “мобилизовать” на войну мужчин с недавно оккупированных территорий нашего государства.

Как сообщили в Мариупольском городском совете, сейчас у оккупантов критически не хватает “живой силы” для отправки на фронт.

К примеру, в террористическом формировании “ЛНР” женщины недавно устроили бунт, чтобы рашисты не возвращали их мужчин на фронт. В связи с этим оккупанты могут попытаться закрыть “дыру” мариупольцами.

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– После харьковского контрнаступления ВСУ россияне отказываются ехать воевать в Украину… Поэтому захватчики прибегли к вербовке людей из тюрем и непризнанных “республик”. Уже постепенно начинают брать мужчин с новых временно оккупированных территорий, — подчеркнули в горсовете.

В частности, во временно захваченном Мариуполе люди уже получали соответствующие SMS-сообщения. А после российской паспортизации ситуация еще усложнится.

В горсовете предупреждают, что получение паспортов РФ увеличит шансы насильно отправиться на фронт как “пушечное мясо”. В связи с этим жителей Мариуполя призывают не соглашаться на российский паспорт.

– Сейчас у них панические настроения, и они могут прибегнуть к разным инструментам, чтобы отправить на фронт людей “второго сорта” – находящихся под оккупацией людей, — отмечается в сообщении.

В начале сентября стало известно, что жителей временно оккупированного города Мелитополь (Запорожская область), согласившихся получить паспорта РФ, начали “мобилизовать” в российскую армию.

Источник: Мариупольский городской совет